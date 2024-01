Ulm (ots) - Gegen 19.15 Uhr war ein 24-Jähriger mit einem Mercedes in der Poststraße in Richtugn Salach unterwegs. Er fuhr in die Kreuzung zur Holzheimer Straße ein. Hierbei übersah er wohl den Audi einer 49-Jährigen. Die war in der Holzheimer Straße unterwegs und kam von links. Die Audifahrerin hatte Vorfahrt ...

mehr