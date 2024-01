Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Unfälle sorgen für Stau

Am frühen Mittwochmorgen erlitt ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf der A8 bei Aichelberg schwere Verletzungen.

Ein Unfall mit Sachschaden ereignete sich gegen 5.47 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Aichelberg verlor ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Kontrolle und krachte beim Überholen seitlich gegen einen Lkw. Der Unfall führte zu einem schweren Folgeunfall. Der 44-jährige Fahrer eines anderen Lasters hielt an und stieg aus dem Fahrzeug, da er wohl erste Hilfe leisten wollte. Eine 47-jährige Opel-Fahrerin erkannte die Person auf der Fahrbahn zu spät und erfasste sie. Mit schweren Verletzungen brachten Rettungskräfte den 44-jährigen Mann in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die beiden Unfälle aufgenommen. Nach den ersten Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 100.000 Euro. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Da durch die Unfälle alle drei Fahrstreifen gesperrt werden mussten, kam es zeitweise zu einem Rückstau von etwa 10 km. Über den Standstreifen wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 8.30 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

