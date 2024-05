Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 05.05.2024, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bühlstraße in Weil am Rhein. Das Haus ist derzeit nicht bewohnt. Gegen 01:00 Uhr löste die installierte Alarmanlage aus. Deshalb dürfte die Täterschaft von ihrem weiteren Vorhaben abgelassen haben. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, zu melden.

