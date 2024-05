Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vandalen im Schwimmbad - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag, 03.05.2024, 18:00 Uhr, und Samstag, 04.05.2024, 15:30 Uhr, wurde das Freibad in der Tumringer Straße in Lörrach mutwillig beschädigt. Vermutlich mehrere Personen beschmierten die Rutsche und Dusche mit Farbe, rissen Schutzgitter ab und warfen etliche Gegenstände in die Schwimmbecken. Der dadurch verursachte Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

