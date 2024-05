Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer soll zugeschlagen haben - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.05.2024, gegen 17:45 Uhr, soll ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Lörrach einen anderen Autofahrer geschlagen haben. Eine Vorfahrtsmissachtung und ein zunächst verbaler Disput sollen dem vorausgegangen sein. Beim Wegfahren soll der 52 Jahre alte Tatverdächtige noch gegen das Auto des anderen Autofahrers gerollt sein. Dabei wurden beide Autos leicht beschädigt. An der Halteranschrift konnte der mutmaßlich stark alkoholisierte Tatverdächtige von der Polizei angetroffen werden. Gegen die angeordneten strafprozessualen Maßnahmen setzte er sich zur Wehr, so dass die Blutentnahme unter Zwang durchgesetzt werden musste. Auch Beleidigungen blieben nicht aus. Der Tatverdächtige kam bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell