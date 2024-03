Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Kollision zweier Frachtschiffe im Wolgaster Südhafen

Wolgast (ots)

Am 13.03.2024, gegen 12:30 Uhr, touchierte beim Auslaufen ein unter maltesischer Flagge fahrender Chemikalientanker ein im Wolgaster Südhafen an der Pier vertäutes Frachtschiff unter deutscher Flagge. Ursächlich für die leichte Kollision war ein im Wendebecken durchgeführtes und erforderliches Drehmanöver des Chemikalientankers. Dabei soll es zu einer Berührung des Wulstbuges des Chemikalientankers mit der StB-Seite des Frachtschiffes gekommen sein. Durch Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast wurde ein Seeschiffsunfall aufgenommen. Es kam zu keinem Personenschaden und Schadstoffaustritt. Im sichtbaren Überwasserbereich konnten vorerst keine Schäden an beiden Schiffen lokalisiert werden. Nach Umpumpen von Ballastwasser wurde am Frachtschiff eine Eindellung in der StB - Außenhaut von ca. 1,0 m x 0,5m festgestellt. Für beide Frachtschiffe wurden bis zur Bestätigung durch die Klassifikationsgesellschaft (sogenannter "Schiffs-TÜV") vorläufige Festlegeverfügungen (Weiterfahrverbote) ausgesprochen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell