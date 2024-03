Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Diebstahl Außenbordmotor

Schwerin (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 07.03.2024, 18 Uhr und dem 08.03.2024, 07 Uhr, von einem Motorboot, das an einem Bootsanleger in Schwerin Wickendorf am Schweriner Außensee festgemacht war, den Außenbordmotor im Wert von mehreren tausend Euro. Der Außenborder der Marke Honda BF 135 hat ein Gewicht von ca. 200 Kilogramm und muss von mindestens zwei Personen, möglicherweise mit einem Fahrzeug ähnlich eines Transporters und/oder einem Anhänger abtransportiert worden sein. Die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin nahm eine Strafanzeige auf und setzte den Außenbordmotor in polizeiliche Fahndung. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die WSPI Schwerin (Tel. 0385-55576-0) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

