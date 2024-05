Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer verunglückt tödlich

Warstein (ots)

Am Donnerstag, 09.05, gegen 14:30 Uhr meldeten Zeugen, dass soeben ein Radfahrer auf der Straße "Vor der Unsohle" in Warstein-Belecke zu Fall gekommen sei. Sofort entsandte Kräfte des Rettungsdienstes konnten dem Radfahrer leider nicht mehr helfen. Er verstarb an der Unfallstelle. An der Unfallstelle wurde von der Polizei neben den Einsatzkräften der Polizeiwache Warstein auch ein speziell ausgebildetes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis eingesetzt. (MJ)

