Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand in Groß Polzin

Wolgast (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden gegen 03:30 Uhr teilte die Rettungsleitstelle einen Brand in Groß Polzin mit. Bei Eintreffen der Polizei brannte das Gebäude, eine ehemalige LPG-Stallung, in voller Ausdehnung. In dem Gebäude befanden sich Baumaschinen zur Holzbearbeitung sowie eingelagertes Holz. Einsatzkräfte der anliegenden freiwilligen Feuerwehr Ziethen waren bereits im Löscheinsatz. Eine Brandgefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gem. des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zur Klärung der genauen Brandursache und des Brandhergangs wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Insgesamt wird die Höhe des entstandenen Sachschadens auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

