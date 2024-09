Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Gaststätte in der Stuttgarter Straße

Auf Bargeld aus Geldspielautomaten hatten es Unbekannte abgesehen, die am Freitag (13.09.2024) zwischen 02:00 Uhr und 09:00 Uhr ein Fenster einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim aufhebelten und so in das Gebäude gelangten. Im Gastraum brachen die Unbekannten zwei Geldspielautomaten auf und entnahmen die darin befindlichen Geldkassetten. Anschließend entkamen die Unbekannten mit Bargeld in Höhe von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

