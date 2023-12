POL-EU: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Am heutigen Montag, den 18. Dezember, nahm ein Zeuge gegen 2.03 Uhr verdächtige Geräusche und eine dunkel gekleidete Person in einem Rohbau in der Jakob-Regh-Straße in Euskirchen-Stotzheim wahr. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Bei dem Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete die dunkel gekleidete Person ohne Schuhe und ohne Beute aus dem Rohbau in die angrenzenden Gärten. ...

