POL-LB: Vaihingen an der Enz: Schulunterricht nach Brand eines Handtuchhalters abgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.09.2024) wurde der Hausmeister einer Schule in der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz gegen 11 Uhr von einem unbekannten Schüler darüber informiert, dass in einer Toilette im ersten Stock des Schulgebäudes ein Handtuchhalter brannte. Der Hausmeister konnte noch vor Eintreffen der sofort alarmierten Feuerwehr den Handtuchhalter mit der darin enthaltenen, brennenden Handtuchrolle von der Wand reißen, aus dem Gebäude bringen und löschen. Da zu diesem Zeitpunkt Pause war, befanden sich die meisten der insgesamt 400 anwesenden Schülerinnen und Schüler bereits vor der Schule. Die noch im Gebäude befindlichen Personen konnten nach einer Durchsage der Schulleitung ebenfalls selbstständig ins Freie gehen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Da es durch den brennenden Stoff der Handtuchrolle sowie die Kunststoffhalterung zu einer starken Geruchsbelästigung im ersten und zweiten Stock des Schulgebäudes kam, entschied die Schulleitung, den Unterrichtsbetrieb vorsorglich einzustellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Da der Handtuchhalter an einer gefliesten Wand hing, bestand nach derzeitigen Erkenntnissen keine Gefahr, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

