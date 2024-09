Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstagmorgen (12.09.2024) ereignete sich gegen 08:15 Uhr in der Leonberger Straße in Sindelfingen ein Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrradfahrer, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot in Richtung Stadtmitte. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Seestraße fuhr ein unbekannter Radfahrer auf dem Radweg rechts am Peugeot der 49-Jährigen vorbei, blieb allerdings am rechten Außenspiegel hängen und stürzte. Der Unbekannte stand anschließend wieder auf, forderte von der Autofahrerin 100 Euro und fuhr schließlich davon, da die 49-Jährige nicht bereit war, das Geld zu bezahlen. An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen älteren Mann auf einem alten, silber-weißen Damenfahrrad mit grünen Streifen und einer Plastiktüte auf dem Gepäckträger gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

