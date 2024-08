Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrrad gestohlen? Eigentümer und Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein 46-Jähriger in der Hauptstraße mit einem Fahrrad in eine Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Kehl geraten. Gegen 10 Uhr wurde der amtsbekannte Mann genauer unter die Lupe genommen. In einem mitgeführten Rucksack konnte hierbei mögliches Aufbruchswerkzeug aufgefunden werden. Weil der Mittvierziger über die Herkunft sämtlicher Gegenstände widersprüchliche Angaben machte und ferner keinen Nachweis für deren Eigentümerschaft vorweisen konnte, wurden die Sachen sichergestellt. Bei dem mitgeführten hellblauen Damenrad handelte es sich um ein E-Bike der Marke "Proshete". Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach dem rechtmäßigen Eigentümer des E-Bikes und nehmen unter der Telefonnummer: 07851 893-0 Hinweise entgegen.

/ph

