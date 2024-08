Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Störenfried in Gewahrsam

Rastatt (ots)

Am Donnerstagabend wurden mehrere herumgrölende Personen vor dem Rathaus in der Kaiserstraße gemeldet. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnten gegen 23 Uhr drei Männer angetroffen werden. Ein 49-Jähriger aus dem Trio verließ freiwillig die Örtlichkeit. Die beiden anderen Störenfriede erhielten einen Platzverweis für den Innenstadtbereich, dem sie erst nach mehrmaliger Aufforderung und Begleitung durch die Polizei nachkamen. Dabei beleidigte ein 45-Jähriger die Beamten und verweigerte überdies die Angaben seiner Personalien. Ihn erwarten entsprechende Anzeigen. Gegen 23:45 Uhr löste ein 69-Jähriger, der zuvor schon aus der Dreiergruppe aufgefallen war, einen erneuten Polizeieinsatz aus, indem er nun auf dem Marktplatz lautstark herumschrie und andere Personen störte. Nachdem er für den Bereich des Marktplatzes einen Platzverweis erteilt bekam, verließ er die Örtlichkeit, weshalb kein weiteres Einschreiten der Beamten erforderlich war. Kurze Zeit später soll der stark Alkoholisierte auf der Straße gelegen und herumgeschrien haben. Aufgrund seines renitenten Verhaltens musste er die Nacht in einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung verbringen.

