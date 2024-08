Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Festnahme folgte Diebstählen

Bühlertal (ots)

Nach mehreren Diebstählen aus abgestellten Autos, sieht nun ein 29-Jähriger einem Ermittlungsverfahren entgegen. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll der bis dahin Unbekannte einen unverschlossen geparkten Mercedes und einen Seat geöffnet und unter anderem Schmuck und Bankkarten entwendet haben. Ein anderes Auto öffnete er offenbar durch ein geöffnetes Fenster und durchwühlte es. Entwendet wurde hierbei jedoch nichts. Am Donnerstagabend gegen 23:40 Uhr konnte er durch einen Zeugen beobachtet werden, wie er wieder in der Hauptstraße versuchte einen Pkw in einem Hof zu öffnen. Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Bühl gelang es nach einer Verfolgung zu Fuß den Endzwanziger zu stellen. In seinem Rucksack konnte dabei diverses Diebesgut wieder aufgefunden werden. Der Mann sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell