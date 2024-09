Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Einbruch in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (13.09.2024) 21:00 Uhr und Samstag (14.09.2024) 09:40 Uhr wurde in ein Vereinsheim im Wengenweg eingebrochen. Unbekannte Täterschaft schlug ein Fenster ein und gelangte so in das Gebäude. Aus den Räumlichkeiten wurden Bargeld, ein Beamer sowie ein Wifi-Receiver entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen niederen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden am Inventar beträgt 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäufelden unter der Telefonnummer 07032 95491 0 oder per E-Mail an gaeufelden.pw@polizei.bwl.de oder alternativ beim Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708 0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell