POL-LB: Sachsenheim/Häfnerhaslach/Ochsenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 37 Jahre alte VW-Fahrerin war am Donnerstag (19.10.2023) gegen 07.45 Uhr auf der Kreisstraße 1642 von Ochsenbach in Richtung Häfnerhaslach unterwegs. Hierbei kam ihr ein noch unbekannter Lenker eines dunklen Pkw entgegen. Der Unbekannte kam aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu Berührung der Außenspiegel der beiden Pkws kam. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

