Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Wasserschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schermbeck (ots)

Am 26.12.2023 wurde der Löschzug Schermbeck gegen 08:20 Uhr mit dem Stichwort " H2- Wasserschaden" an die Einsatzstelle "Schwalbensteg" alarmiert. In den betroffenen Objekt wuden im Keller großflächig circa 30 cm Wasser mit steigender Tendenz vorgefunden. Mit zwei Tauchpumnpen und einem Wassersauger wurden der Keller trocken gelegt. Aufgrund weiter nachlaufenden Wassers aus der Drainage wurde eine Tauchpumpe an der Einsatzstelle belassen Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 11:15 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell