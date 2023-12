Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Kellerbrand

Schermbeck (ots)

Am 25.12.2023 gegen 14:15 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "B3- Kellerbrand" an die Einsatzstelle "An der Voßkuhle" alarmiert. Ein Trupp wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Kellerräumen eingesetzt und das Kellergeschoß anschließend mit einem Lüfter entraucht. Nach dem Abschluß der Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle an die Eingentümer übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 15:40 Uhr.

