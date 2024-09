Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer wird bei Kollision mit Wildschwein verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ereignete sich auf der L502 ein folgenschwerer Wildunfall. Hierzu kam es, als ein 24-jähriger Mann mit seinem Suzuki Motorrad gegen 0:15 Uhr von Breitenau in Richtung B270 unterwegs war. Ein Wildschwein überquerte direkt vor dem Zweirad die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der Biker stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer im Anschluss in ein Krankenhaus. Das Borstentier verendete noch an der Unfallstelle. Ein Abschleppfahrzeug kümmerte sich um die Bergung der beschädigten Maschine. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell