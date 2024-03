POL-PIAZ: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Flomborn (ots) - Am Samstag, dem 02.03.2024 kommt es gegen 19:15 Uhr zu einem Diebstahl von zwei Koffern, in welchen sich zum Teil hochwertige elektronische Geräte befinden. Der 48-jährige Geschädigte befindet sich demnach in der Langgasse in Flomborn und möchte Gepäckstücke an einer dortigen Wohnanschrift ins Haus tragen. Aufgrund der Vielzahl der Gepäckstücke, lässt der Geschädigte die zwei Koffer zunächst an der Straße stehen. Nachdem dieser die Koffer ...

mehr