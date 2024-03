Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrer eines Motorrades schwer verletzt

Siefersheim (ots)

Am Dienstag, den 05.03.2024 gegen 11:15 Uhr kam es in Siefersheim auf der L 400 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 70-jährige Pkw-Fahrer missachtete beim Abbiegen auf der L 400 am Einmündungsbereich in den Gumbsheimer Weg die Vorfahrt des berechtigten 56-jährigen Motorradfahrers. Hierdurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der 56-jährige stürzte und sich eine Unterschenkelfraktur zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, am Pkw entstand ebenfalls Sachschaden.

