Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Sexuelle Beleidigung

Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Eine 25-jährige Frau soll am Montagabend, gegen 19 Uhr, auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hindenburgstraße in Schutterwald von einem Mann "sexuell beleidigt" worden sein soll. Nachdem die Frau ein "Getränkeangebot" ablehnte, soll der Mann aggressiv geworden sein und sie mit sexuellem Hintergrund beleidigt haben. Als die Frau um Hilfe rief fuhr ein silberfarbener Opel-Astra vor und ein Mann und eine Frau kamen der 25-Jährigen zu Hilfe. Der Tatverdächtige soll daraufhin zu Fuß weggelaufen sein. Der Mann war etwa 185 cm groß, schlanke Statur, dunkelhäutig mit "Afro-Haarschnitt" und der rechte Schneidezahn soll ihm gefehlt haben. Die Beamten des Polizeipostens Neuried suchen Zeugen, insbesondere das Paar aus dem silberfarbenem Opel, die sachdienlichen Hinweise zu dem Vorfall geben können. Meldungen bitte unter der Telefonnummer 07807 / 95799 - 0 /vo

