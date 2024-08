Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240806 - 0784 Frankfurt - Dornbusch Schockanruf - Trickbetrug zum Nachteil einer 89- jährigen Frau- Die Polizei bittet um Mithilfe

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montag (5. August 2024) erhielt eine 89-jährige Dame einen Schockanruf, infolgedessen ein unbekannter Täter eine hohe Geldsumme erbeutete.

Bisherigen Erkenntnissen zur Folge habe die Geschädigte gegen 15:00 Uhr einen Anruf erhalten. Der Unbekannte gab sich als "Staatsanwalt" aus und gaukelte der Dame vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Gegen eine "Kaution" von 20.000 Euro könne die Tochter aber "entlassen" werden. Die ältere Dame habe sodann mitgeteilt, dass sie über das geforderte Bargeld verfüge. Anschließend sei gegen 17:25 Uhr ein Abholer an der Wohnanschrift erschienen, habe das Bargeld im Hausflur in Empfang genommen und sich daraufhin in unbekannte Richtung entfernt.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlanke Statur, braune Haare, heller Teint; er trug ein schwarzes Oberteil und eine schwarze lange Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 52499 bei der Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell