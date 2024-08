Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240806 - 0782 Frankfurt - Innenstadt: Verdacht einer Anscheinswaffe führt zur Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Zeugen teilten der Frankfurter Polizei am 5. August 2024 mit, dass sich eine Person mit einer Schusswaffe im Außenbereich eines Restaurants in der Breiten Gasse befinde. Die Polizei nahm daraufhin einen 29-Jährigen fest.

Gegen 13:20 Uhr umstellten Polizeikräfte den Außenbereich des Restaurants und sprachen die Person, welche der Polizei zuvor beschrieben wurde, an. Zwar konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen nicht verifiziert werden, dass der Tatverdächtige eine Schusswaffe mit sich führt, jedoch stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen den 29-Jährigen fest und brachten ihn in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

