Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht vor Lichtzeichenanlage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.04.2024, gegen 16.50 Uhr, soll vor der Lichtzeichenanlage in der Jurastraße ein Mann mit seinem weißen BMW rückwärts auf den hinter ihm stehenden grauen BMW einer 50-Jährigen gerollt sein. Beide mussten an der Lichtzeichenanlage zur Bundesstraße hin verkehrsbedingt anhalten. Beide Fahrzeugführer seien zunächst aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen. Nach einer kurzen Diskussion sei der Mann in seinen weißen BMW gestiegen und davongefahren. Die 50-Jährige folgte wohl dem Mann und konnte in Wehr abermals Kontakt mit diesem aufnehmen. Auch hier sei der Mann nicht willens gewesen der 50-Jährigen seine Personalien mitzuteilen. Der Sachschaden an dem BMW der 50-Jährigen dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche den Unfallhergang in der Jurastraße beobachteten. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07761 9340 erreichbar.

