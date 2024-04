Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbruchversuch in Bürogebäude

Freiburg (ots)

Zwischen Samstag, 06.04.2024, und Mittwochabend, 10.04.2024, haben Unbekannte versucht, in ein Bürogebäude in der Eberfingen Straße in Stühlingen einzudringen. Aus unbekannten Gründen ließ die Täterschaft jedoch von ihrem Vorhaben ab, möglicherweise hat sie sich gestört gefühlt. An einem Fenster war eine Scheibe eingeschlagen und geöffnet worden. Dadurch fielen Gegenstände auf dem Fenstersims um. In das Gebäude war niemand eingedrungen. Der Polizeiposten Wutöschingen ermittelt (Kontakt 07746 9285-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell