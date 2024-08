POL-F: 240805 - 0779 Frankfurt - Innenstadt: Anscheinswaffe löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots) - (yi) Am Morgen des 3. August 2024 ereignete sich ein schwerer Unfall auf der "Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße", bei dem ein Fahrzeug mit zwei weiteren Autos kollidierte. Zwei Personen verletzten sich leicht. Gegen 10:20 Uhr befuhr der 51-jährige VW-Fahrer aus Richtung Bockenheim kommend die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße in Richtung "Am ...

mehr