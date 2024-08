Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240804 - 0777 Frankfurt - Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Am Morgen des 3. August 2024 ereignete sich ein schwerer Unfall auf der "Friedrich-Wilhelm-Straße", bei dem ein Fahrzeug mit zwei weiteren Autos kollidierte. Zwei Personen verletzten sich leicht.

Gegen 10:20 Uhr befuhr der 51-jährige VW-Fahrer aus Richtung Bockenheim kommend die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung "Am Industriehof". Aus selbiger Richtung kommend befuhr die 35-jährige Ford Focus-Fahrerin die Friedrich-Wilhelm-Straße ebenfalls in Richtung "Am Industriehof". An der Ampel, welche sich bei der Einmündung "Am Hohen Weg" befindet und rot anzeigte, reihten sich beide, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nebeneinander ein, um geradeaus fahren zu können. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte die 26-jährige Seat Ibiza-Fahrerin, welche ebenfalls aus Bockenheim kommend die Friedrich-Wilhelm-Straße befuhr, zunächst gegen das stehende Auto des 51-Jährigen und anschließend gegen das Fahrzeug der 35-Jährigen.

An sämtlichen Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der VW-Fahrer, als auch die Seat Ibiza-Fahrerin verletzten sich beim Aufprall leicht. Die Ford Focus-Fahrerin blieb unverletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens erstversorgten die beiden Verletzten.

Den Verkehr leiteten die Beamten über die Straße "Am Hohen Weg" in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr um.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell