POL-F: 240802 - 0774 Frankfurt - Gallus: Dealer mit Hilfe der Videoschutzanlage festgenommen

Frankfurt (ots) - (yi) Am Donnerstag, den 18. Juli 2024, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer mit einer Fußgängerin kollidierte. Die Polizei sucht Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen nach habe der 43-jährige Fahrradfahrer gegen 09:45 Uhr die Darmstädter Landstraße auf dem Radweg in Richtung stadteinwärts befahren. An der Ecke zur Offenbacher ...

