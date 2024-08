Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240802 - 0773 Frankfurt - Nordend: Festnahme nach mehrfacher sexueller Belästigung

Frankfurt (ots)

Der 28-Jährige bewegte sich zwischen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr im Nordend im Bereich des Oberwegs, der Weberstraße sowie der Wielandstraße und sprach hier offenbar wahllos Frauen an oder verfolgte diese. Im Laufe der Kontakte fasste er den Frauen mit der Hand an das Gesäß und beleidigte diese bevor er jeweils die Flucht ergriff. Bei den Geschädigten handelt es sich um vier Frauen im Alter von 21 bis 27 Jahren. Als er im letzten Fall einer 21-Jährigen an das Gesäß griff und ihr den Mittelfinger zeigte, verfolgte die junge Frau den Täter und alarmierte währenddessen die Polizei. Diese konnte den Mann festnehmen.

