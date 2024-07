Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240731 - 0771 Frankfurt - Bielefeld: Vermisstenfahndung

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(yi) Seit Sonntag, den 28. Juli 2024, wird die 15-jährige Lina vermisst. Die Gesuchte verließ an dem Tag das Elternhaus in Bielefeld in unbekannte Richtung. Es gibt Hinweise, dass Lina Bezüge nach Frankfurt am Main hat und sich möglicherweise dort aufhalten könnte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat Lina nach dem 28. Juli 2024 gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Personenbeschreibung:

Weiblich, ca. 160cm groß, schlanke Statur, braune lange Haare und braune Augen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bielefeld unter der 0521 / 545 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell