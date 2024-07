Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240730 - 0769 Frankfurt - Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend, am 29. Juli 2024, kam es auf dem Schaumainkai zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer mit einem Fußgänger kollidierte.

Bisherigen Erkenntnissen zur Folge befuhr der 35-jährige Fahrradfahrer gegen 22:00 Uhr den Radweg des Schaumainkai in Fahrtrichtung Stresemannallee. Zur gleichen Zeit lief der 23-jährige Fußgänger mit einem leichten Vorsprung auf dem Gehweg des Schaumainkai ebenfalls in Richtung Stresemannallee. Der Fußgänger beabsichtigte sodann, die Straße zu überqueren. Hierbei habe er vermutlich die Vorfahrt des Radfahrers missachtet, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der 35-Jährige verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Der 23-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell