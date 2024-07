Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240729 - 0766 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall mit anschließendem Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Morgenstunden des 28. Juli 2024 ereignete sich gegen 05:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 661, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam, mit einem Ausfahrtsschild kollidierte und anschließend in Brand geriet.

Der 76-jährige Fahrer des Opels befuhr die BAB 661 in Fahrtrichtung Oberursel. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge habe er die Autobahn an der Anschlussstelle Eckenheim verlassen wollen, geriet hierbei am Kurvenbeginn nach links von der Fahrbahn ab. Im Zuge dessen überfuhr der 76-Jährige mehrere Leitbaken und fuhr auf einen ca. 2,5m hohen Erdwall zu, durch welchen er in die Luft katapultiert wurde und im Flug gegen ein Ausfahrtsschild prallte. Nach einem ca. 20m weiten Flug schlug das Auto sodann in einer Grünanlage auf und geriert in Brand.

Den Verunfallten bargen Ersthelfer aus dem Fahrzeug. Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte das Ereignis und sicherten die Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Das Fahrzeug, welches komplett ausbrannte, wurde abgeschleppt.

Die Polizei geht, aufgrund einer im Anschluss durchgeführten Blutentnahme, von Trunkenheit im Straßenverkehr in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell