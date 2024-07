POL-F: 240729 - 0763 Frankfurt - Eschersheim: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr.- 0762 vom 28. Juli 2024 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (th) Seit dem 28. Juli 2024, 10.00 Uhr wird die 26-jährige Tetjana R. vermisst. Sie verließ vermutlich bereits am 27. Juli 2024 die Wohnung im Birkholzweg in Frankfurt am Main - Eschersheim. Seitdem kehrte die Vermisste nicht zurück und konnte auch nicht mehr erreicht werden. Bisherige Ermittlungen weisen auf einen temporären Aufenthalt im Bereich des Fechenheimer Weihers hin. Die Vermisste ist ...

