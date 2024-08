Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240801 - 0772 Frankfurt - Sachsenhausen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Frankfurt (ots)

(yi) Am Donnerstag, den 18. Juli 2024, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer mit einer Fußgängerin kollidierte. Die Polizei sucht Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen nach habe der 43-jährige Fahrradfahrer gegen 09:45 Uhr die Darmstädter Landstraße auf dem Radweg in Richtung stadteinwärts befahren. An der Ecke zur Offenbacher Landstraße beabsichtigte der Radfahrer in diese einzubiegen, als eine 59-jährige Fußgängerin versucht habe, die Straße zu überqueren, um zur Haltestelle "Wendelsplatz" zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang geben können, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

