Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240804 - 0775 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach schwerem Raub

Frankfurt (ots)

(yi) Polizeibeamte nahmen am Samstag, den 3. August 2024, einen 21-Jährigen fest, welcher zuvor einen schweren Raub in einer Bar in der Moselstraße beging.

Gegen 19:15 Uhr seien der Tatverdächtige und sein Komplize, nach derzeitigen Erkenntnissen, dem ebenfalls 21-jährigen Geschädigten in den Bereich der sanitären Anlagen gefolgt. Dort habe einer der beiden dem Geschädigten unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und Bargeld aus dessen Tasche entwendet. Sodann flüchtete das Räuberduo in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer Fahndung nahmen Beamte einen der beiden Flüchtigen fest und brachten diesen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell