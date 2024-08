Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240805 - 0778 Frankfurt: Begrüßung der Neuzugänge für das Polizeipräsidium Frankfurt

Frankfurt (ots)

(th) Im Polizeipräsidium Frankfurt am Main gab es heute allen Grund zur Freude: Die Frankfurter Polizei erhielt Verstärkung von 142 Polizistinnen und Polizisten.

Ordnungsdezernentin Anette Rinn und Polizeipräsident Stefan Müller begrüßten die "neuen" Kolleginnen und Kollegen im Römer im feierlichen Ambiente des Kaisersaals.

Der Polizeipräsident hieß die Beamtinnen und Beamten, die teils frisch aus dem Studium kommen, aber auch teilweise schon erfahren sind und in anderen Präsidien gearbeitet haben, im größten Präsidium Hessens herzlich Willkommen. Dabei stellte er neben den schönen Seiten der Stadt im Herzen von Europa auch die vielseitigen Aufgaben und Herausforderungen der polizeilichen Arbeit in der Mainmetropole dar.

"Sie werden die Herausforderungen, die Ihre Arbeit in dieser vielseitigen Stadt mit sich bringen, sicherlich gut meistern. Sie haben sich eine anspruchsvolle Tätigkeit ausgesucht aber Sie sind hervorragend ausgebildet und haben erfahrene Kolleginnen und Kollegen an Ihrer Seite. Sie sind Garanten für ein friedliches Zusammenleben in dieser Stadt, die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts haben großes Vertrauen in Sie", so der Polizeipräsident.

Stadträtin Annette Rinn, Dezernentin für Ordnung, Sicherheit und Brandschutz der Stadt Frankfurt, betonte in Ihrem Grußwort, dass sie dankbar für die große Anzahl neuer Landespolizisten in Frankfurt sei: "Frankfurt ist eine dynamisch wachsende Stadt und mit der Zunahme an Bürgern und Unternehmen steigt natürlich auch die Anzahl an Veranstaltungen, Großereignissen, Demonstrationen und Kundgebungen und leider auch die Anzahl an Menschen, die Gesetze eher für unverbindliche Empfehlungen halten." Rinn lobte zudem die perfekte Zusammenarbeit zwischen Landes- und Stadtpolizei, die ein wesentlicher Baustein für die Sicherheit in Frankfurt ist. "Ich bin froh und glücklich, dass Sie sich für einen beruflichen Schritt bei der Polizei in Frankfurt entschieden haben und begrüße Sie im Namen des Magistrats der Stadt Frankfurt ganz besonders herzlich", so Rinn abschließend.

Die 142 Polizistinnen und Polizisten werden zukünftig sowohl bei Dienststellen der Kriminal- als auch der Schutzpolizei arbeiten. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung wurden die Neuzugänge durch die Verantwortlichen ihrer neuen Dienststellen in Empfang genommen.

Auch wir heißen sie herzlich Willkommen und wünschen ihnen einen guten Start!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell