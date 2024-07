Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Gemeldeter Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Nach einem starken Gewitter in der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop heute gegen 01:11 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in Finnentrop-Gierschlade alarmiert. Aufgrund eines Blitzeinschlags in den Kamin eines Wohnhauses war es zu einer Rauchentwicklung im Dachgeschoss gekommen. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und den Kamin, ein Brand konnte aber glücklicherweise nicht entdeckt werden. Im Einsatz waren die Einheiten Bamenohl, Fretter, Ostentrop und Schönholthausen mit 40 Einsatzkräften.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell