POL-LB: Stuttgart: Verkehrsunfall im Rahmen einer Veranstaltung - Polizeibeamter schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (15.09.2024) gegen 14:20 Uhr stürzte ein 57-jähriger Polizeibeamter mit seinem dienstlichen Motorrad. Er erlitt schwere Verletzungen und wird in einem Krankenhaus versorgt.

Die Motorradstaffel der Verkehrspolizei Stuttgart war für Absperr- und Verkehrslenkungsmaßnahmen anlässlich einer Fahrradveranstaltung im Stadtgebiet Stuttgart sowie entlang der Fahrradrennstrecke eingesetzt. Der 57-jährige Polizeibeamte war hierbei mit seinem Dienstmotorrad mit eingeschaltetem Blaulicht von der Charlottenstraße kommend, auf der Olgastraße in Richtung Immenhofer Straße unterwegs. Hierbei überholte er zunächst linksseitig ein unbeteiligtes Fahrzeug. Anschließend wollte er auch den VW einer 23-Jährigen links überholen, die in gleicher Richtung auf der Olgastraße unterwegs war. Diese erkannte mutmaßlich das heranfahrende Einsatzfahrzeug nicht und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß wurde das Dienstmotorrad nach links gegen einen am Fahrbahnrand der Gegenrichtung geparkten Mercedes abgewiesen und der 57-Jährige stürzte von seinem Kraftrad. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Sowohl der VW als auch das Polizeimotorrad mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Olgastraße für rund eineinhalb Stunden gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Die Fahrradveranstaltung war hiervon nicht betroffen.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Rufnummer 0711 6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

