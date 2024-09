Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Diebstahl von Arbeitsmaschine gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (14.09.2024) 14:00 Uhr und Montag (16.09.2024) 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Gipsputzmaschine von einer Baustelle in der Hauptstraße im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen. Die Arbeitsmaschine war auf dem Baustellengelände abgestellt und hatte einen Wert von rund 5.600 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, an den Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell