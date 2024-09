Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Fahrradfahrer beschädigt Lkw und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein vermutlich jugendlicher Radfahrer war am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Schubartstraße in Ditzingen unterwegs. Hierzu war er verbotswidrig in den eigentlich gesperrten Baustellenbereich eingefahren. Aus unbekannter Ursache stürzte der Radfahrer dort neben einem geparkten Lkw und streifte diesen, wobei es zu einer Beschädigung an der Fahrertür des Lkw kam. Anschließend stieg der junge Mann wieder auf sein Fahrrad und fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens von rund 2.500 Euro zu kümmern. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 14-16 Jahre alten und 165-170 cm großen Jugendlichen gehandelt haben, der offenbar komplett dunkel gekleidet und auf einem schwarzen Klapprad unterwegs gewesen sein soll. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07156 4352-0 oder ditzingen.prev@polizei.bwl.de).

