Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Autofahrer nimmt Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt - schwer verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr hat ein Autofahrer an der Kreuzung Amerner Weg/Renneper Straße einen Unfall verursacht. Der Mann, ein 60-jähriger Deutscher aus Viersen, war den ersten Ermittlungen zufolge von Dülken aus kommend in Richtung Amern unterwegs. An der Ampelkreuzung mit der Renneper Straße bog er nach rechts in diese Straße ein. Dort verläuft auch der gemeinsame Geh- und Radweg, der in beide Richtungen genutzt werden kann. Die Pedelec-Fahrerin, eine 36-Jährige aus Viersen, fuhr dort in Richtung Dülken. Der Autofahrer nahm ihr im Kreuzungsbereich die Vorfahrt, es kam zum Zusammenprall. Dabei erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. /hei (714)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell