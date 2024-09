Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Schnellrestaurant - Tresor aufgebrochen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Inder Nacht von Sonntag auf Montag sind bislang noch unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant An der Kleinbahn in Kaldenkirchen eingebrochen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am Montagmorgen. Bis gegen 2 Uhr in der Nacht waren Mitarbeitende in dem Restaurant. Zwischen diesem Zeitpunkt und morgens um 8 Uhr kamen der oder die unbekannten Täter. Sie verschafften sich Zutritt ins Gebäude und öffneten einen Tresor. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich An der Kleinbahn verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (713)

