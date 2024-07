POL-PDLD: Landau - Schwerpunktkontrolle Tuning

Rheinzabern (ots) - Am 08.07.24 zwischen 11.45h und 15.00h wurden aus einem PKW mehrere Gegenstände entwendet. Der PKW war zur Tatzeit auf dem Mitfahrerparkplatz bei Rheinzabern an der L 549 abgestellt. Der Fahrer ließ in seiner Abwesenheit die Fenster ein kleines Stück geöffnet. Dies nutzte der Täter aus, um ohne Probleme ins Innere des PKW zu gelangen. Die Polizei rät: Vergewissern Sie sich, dass ihr Fahrzeug ...

