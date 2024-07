POL-PDLD: Kandel - LKW flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots) - Wie bereits berichtet wurde Donnerstagnacht (04.07.24 auf 05.07.24) ein PKW in Wörth "Im Abstgründel" aufgebrochen. Ein Zeuge konnte noch mehrere Täter flüchten sehen. Wie mittlerweile bekannt ist, wurden vermutlich in der gleichen Nacht noch weitere PKW aufgebrochen bzw. versucht aufzubrechen. Die Tatorte befanden sich in der Eisenbahnstraße, Ottostraße, Hartmannstraße und Altrheinstraße. ...

mehr