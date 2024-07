Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Mehrere PKW aufgebrochen

Wörth am Rhein (ots)

Wie bereits berichtet wurde Donnerstagnacht (04.07.24 auf 05.07.24) ein PKW in Wörth "Im Abstgründel" aufgebrochen. Ein Zeuge konnte noch mehrere Täter flüchten sehen. Wie mittlerweile bekannt ist, wurden vermutlich in der gleichen Nacht noch weitere PKW aufgebrochen bzw. versucht aufzubrechen. Die Tatorte befanden sich in der Eisenbahnstraße, Ottostraße, Hartmannstraße und Altrheinstraße. Teilweise waren die PKW nicht verschlossen. Sofern die Täter fündig wurden, nahmen sie Wertgegenstände mit. Der Schaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen. Die Täter waren allesamt schwarz gekleidet. Teilweise hatten sie Basecaps auf und führten Rücksäcke mit. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Wer in den betroffenen Straßenzügen über private Kameras verfügt, die das eigene Grundstück filmen, und Donnerstagnacht fremde Personen ggfls. in der Einfahrt oder im Hof aufgezeichnet hat, bitten wir ebenfalls sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.

