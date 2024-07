Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Fahrer flüchtet vor Kontrolle und beschädigt mehrere Fahrzeuge

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 08.07.2024, um 02:20 Uhr, kam es auf in der Innenstadt von Bad Bergzabern zu einer Verfolgungsfahrt.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr die Weinstraße in Richtung Kurtalstraße und sollte in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Autofahrer beschleunigte daraufhin und fuhr über die Kettengasse in die Königstraße. Dort bog er nach links in die Königstraße ein und fuhr dort entgegen der Einbahnstraße bis zur Marktstraße, nachdem er beim Abbiegevorgang, nach derzeitigem Ermittlungsstand, drei Fahrzeuge und eine Hauswand beschädigt hatte. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrzeuginsassen wurden beim Fahrer Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt. Der Fahrer ist außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beim Fahrer und einem weiteren 19-jährigen Insassen wurde außerdem Betäubungsmittel sichergestellt.

Wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmittel wurden Strafverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet. Gegen den Fahrzeugführer wird zudem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

