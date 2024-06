Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt bewaffnete Gepäckdiebe fest

Köln (ots)

Zwei Algerier (17, 18) sollen am 15. Juni in einem ICE auf dem Weg von Düsseldorf nach Köln zwei Koffer entwendet haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die Männer am Bahnhof Köln Messe/Deutz, wobei der Jüngere ein Messer zog. Ferner fanden die Uniformierten weiteres Diebesgut auf.

Gegen 7:15 Uhr informierten Zeugen das Zugpersonal über die 17- und 18-Jährigen, die im Hauptbahnhof Düsseldorf ohne Gepäck den ICE betraten, kurz darauf jedoch mit zwei Koffern im Zug unterwegs waren. Der Zugchef zog daraufhin am Halt Köln Messe/Deutz die Bundespolizei hinzu. Die Beamten stellten die Identität der Männer fest und durchsuchten sie. Der 17-Jährige griff während der Durchsuchung plötzlich nach hinten und zog ein Messer aus dem Hosenbund. Einer der Beamten reagierte blitzschnell, brachte den Mann zu Boden und fesselte ihn. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Uniformierten zudem hochwertige Kopfhörer und drei Smartphones, die ihm offenkundig nicht gehörten. Die Einsatzkräfte nahmen die Algerier fest und führten sie der Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof zu.

Die beiden Koffer verblieben bei der 26-jährigen Geschädigten im ICE. Der Wert des Gepäcks samt Inhalt belief sich auf ca. 5.800 Euro.

Ermittlungen hinsichtlich eines der beiden Smartphones sowie des Kopfhörers ergaben, dass diese einem 27-Jährigen gehörten, der gegen 6:15 Uhr einen Zug vom Düsseldorfer Hauptbahnhof zum Flughafen nutzte und dabei einschlief. Als er erwachte, waren die Gegenstände gestohlen. Er konnte sein Smartphone in Köln orten, wo es sich inzwischen in den Händen der Beamten befand. Er erhält sein Eigentum im Wert von ca. 670 Euro zurück.

Ein weiteres Smartphone gehörte einem 39-Jährigen, der tags zuvor in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs war. In den frühen Morgenstunden des 15. Juni stellte er dann fest, dass dieses aus seiner Jackentasche gestohlen wurde. Auch er konnte sein Smartphone, im Wert von ca. 1.500 Euro, auf der Dienststelle orten, sodass er es zurückbekam.

Zu dem dritten Smartphone sind die Ermittlungen nach dem Eigentümer im vollen Gange.

Die Bundespolizisten eröffneten mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, unter anderem mit Waffen, sowie einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Sie übergaben den 17-Jährigen dem Gewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Köln. Er muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten. Den 18-Jährigen entließen sie von der Dienststelle.

